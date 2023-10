Auswärtsspiel beim SC Sand Frauen des SV Meppen: Mammutaufgabe gegen den Tabellenführer Von Marius Keiser | 13.10.2023, 15:00 Uhr Gegen Jena war es für Meppens Frauen schon ein hartes Spiel. Gegen Sand dürfte es noch schwieriger werden. Foto: Werner Scholz up-down up-down

Fünf Spiele in Folge haben die Frauen des SV Meppen in der 2. Fußball-Bundesliga zuletzt nicht gewonnen. Ausgerechnet jetzt steht am Sonntag, 15. Oktober, um 11 Uhr die Partie beim Spitzenreiter SC Sand an.