FOTO: Klaus Hüsing Nicole Heidemann beschenkt sich Finals 2022 in Berlin: Bronze für emsländische Vorzeigeschwimmerin Von Klaus Hüsing Dieter Kremer | 26.06.2022, 19:55 Uhr

Am Geburtstag aufs Podium: Schwimmerin Nicole Heidemann vom TV Meppen hat sich bei den Finals 2022 in Berlin selbst beschenkt. Leichtathlet Thorben Finke (SV Sigiltra Sögel) kam im Olympiastadion knapp an seine Bestzeit heran.