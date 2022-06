In Berlin dabei: Thorben Finke (Startnummer 206). FOTO: Carsen Nitze Aussichten, Zeitplan, TV-Übertragung Finals 2022: Diese Emsländer gehen in Berlin an den Start Von Klaus Hüsing, Hermann-Josef Meyer, Dieter Kremer | 23.06.2022, 06:05 Uhr

Ein Hauch von Olympia weht in den nächsten Tagen in Berlin. Bei den „Finals 2022“ werden ab Donnerstag vier Tage lang in 14 Sportarten 190 Meistertitel vergeben. Auch das Emsland ist dabei. Das sind die Aussichten.