Messingens Torwart Tobias Jäger ist am Freitag in Bawinkel gefordert. Foto: Picturepower/Scholz

Drei Spiele in Fußball-Kreisliga Fernduell am Freitagabend: Wer packt noch die Aufstiegsrunde? Von Jonathan Lübbers | 18.11.2022, 09:39 Uhr

Zu einem packenden Fernduell treten am Freitagabend der SV Geeste und der SV Germania Twist in der Staffel B der Fußball-Kreisliga an. Im dritten Freitagsspiel will Messingen in der anderen Staffel Druck aufbauen.