Die Volleyballerinnen des SC Spelle-Venhaus (hier gegen Osnabrück) bekamen das Angriffsspiel des FC Leschede erst zu spät unter Kontrolle. Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down Lathen weiter ohne Satzgewinn Volleyball-Regionalliga: Leschede und Lohne gewinnen Derbys Von Sven Stahmann | 01.11.2022, 14:00 Uhr

Zwei Derbys fanden am Volleyball-Wochenende in der Frauen-Regionalliga statt. Dabei konnte der FC Leschede und der SV Union Lohne drei Punkte einfahren. Während der SC Spelle-Venhaus gut mithalten konnte, hat es Raspo Lathen verpasst, den ersten Satz in dieser Saison für sich zu entscheiden.