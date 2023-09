Saisonauftakt gegen Paderborn Vorfreude auf 3. Liga ist bei Volleyballerinnen des FC Leschede riesig Von Christoph Schillingmann | 12.09.2023, 15:13 Uhr Schlagen in diesem Jahr in der 3. Liga auf: die Volleyballerinnen des FC Leschede mit Pia Elfert (in der Mitte). Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

Nach der Regionalliga-Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison und dem Sieg in den Relegationsspielen gegen den TVA Hürth (3:2, 3:1) spielen die Volleyballerinnen des FC Leschede in diesem Jahr in der 3. Liga. Nach dem SC Spelle-Venhaus ist die Mannschaft von Trainer Jörg Alsmeier das zweite Team aus dem Emsland, dem das gelang.