Nach einer fast dreiwöchigen Pause gastiert die nach vier Partien noch sieglose U19 des SV Meppen am Samstag, 14 Uhr als Schlusslicht beim starken Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Die Gastgeber holten die bisherigen vier Punkte auswärts, zuhause gab es zwei knappe Niederlagen gegen Hertha BSC und RB Leipzig. „Ich hoffe dieser Trend geht so weiter“, schmunzelt SVM-Trainer Carsten Stammermann. Personell musste sein Team in dieser Woche einen bitteren Ausfall verkraften, denn Max Plate zog sich im Training einen erneuten Kreuzbandriss zu. „Ich kenne Max sehr gut, es ist wirklich sehr bitter für ihn, aber ich bin mir sicher, dass er stark zurückkommen wird!“

Die U17 des NLZ Emsland trifft am Samstag um 13 Uhr auswärts auf den VfL Osnabrück. Als Spitzenreiter ohne Punktverlust nach drei Spielen reisen die Emsländer mit einer breiten Brust zum Derby. Personell gibt es allerdings einige Fragezeichen. „Einige Jungs sind krank, andere haben Blessuren“, sagt Trainer Lucas Beniermann. Man müsse kurzfristig entscheiden, wer zur Verfügung stehe. „Unsere gute Stimmung lassen wir uns davon nicht vermiesen.“

Meppens B-Juniorinnen bereiten sich auf ihr erstes Auswärtsspiel vor. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen den Eimsbütteler TV läuft die Mannschaft von Coach Ralf Spanier bei Hertha BSC (Sonntag, 10.30 Uhr) auf. Die Gastgeberinnen haben am Mittwoch ihr erstes Spiel verloren. 1:3 hieß es bei Viktoria Berlin.