Malena Schomaker will bei der Hallen-Junioren-DM Erfahrung sammeln Foto: Hermann-Josef Meyer up-down up-down Finke, Terhorst und Schomaker Emsländische Leichtathletik-Jugend bei Hallen-DM am Start Von Hermann-Josef Meyer | 24.02.2023, 18:04 Uhr

Während das Emsland am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Männer und Frauen in Dortmund nicht vertreten war, stellt es an diesem Wochenende (25/26. Februar) an gleicher Stelle sogar einen Medaillenkandidaten.