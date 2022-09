Jubeln will Lina Alsmeier (r.) auch bei der Volleyball-WM - genau wie beim Testspielsieg gegen den Weltranglistenzweiten Brasilien.. Foto: imago images/Gerold Rebsch up-down up-down „Heimspiel“ in Arnheim Emsländerin startet ab Sonntag bei der Volleyball-Weltmeisterschaft Von Uli Mentrup | 23.09.2022, 11:30 Uhr

Am Freitag (23.9.) beginnt die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen in den Niederlanden und Polen. Eine Spielerin aus dem Emsland tritt für das deutsche Nationalteam an.