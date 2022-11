Einen 2:1-Heimsieg feierte Bokeloh im Heimspiel gegen Dalum (gelbe Trikots). Foto: Lars Schröer up-down up-down Diese Teams dürfen jubeln Dramatik rund um die Aufstiegsrunde in der Fußball-Kreisliga Emsland Von Jonathan Lübbers | 20.11.2022, 18:41 Uhr

Das Rennen um die Aufstiegsrunde hatte es in sich am letzten Spieltag der regulären Saison in der Fußball-Kreisliga. Während der SV Adler Messingen und der SV Raspo Lathen feiern können, muss der SV Bawinkel in die Abstiegsrunde.