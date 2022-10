Einsatz ist gefragt: BW Dörpen (blaue Trikots) könnte an diesem Wochenende sechs Punkte holen. Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down Aufsteigerduell in Baccum Fußball-Kreisliga: Wichtiges Wochenende für Dörpen und Papenburg II Von Jonathan Lübbers | 20.10.2022, 17:00 Uhr

Erst sechs Punkte hat der SV Blau-Weiß Dörpen in der laufenden Saison in der Fußball-Kreisliga gesammelt. Am kommenden Wochenende könnten noch einmal genauso viele hinzukommen.