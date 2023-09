Von Regionalliga bis Kreisliga Diese Liveticker gibt es an diesem Wochenende im Emsland Von Christoph Schillingmann | 22.09.2023, 05:31 Uhr Der SV Teglingen empfängt am Sonntag den Haselünner SV. Foto: Lars Schröer up-down up-down

Der achte Spieltag wirft in den Ligen seine Schatten voraus: In der Fußball-Landesliga stehen der SV Holthausen Biene und BW Papenburg vor Heimspielen. Und in der Kreisliga gibt es ein Verfolgerduell zwischen dem SV Teglingen und dem Haselünner SV.