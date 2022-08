Beim 2:2 gegen GW Mühlen gab es für die U23 des SV Meppen nur am Anfang was zu lachen - das soll gegen Steinfeld anders sein. (Archivfoto) Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Michael Holt kehrt zurück Fußball-Landesliga: U23 des SV Meppen hofft auf ersten Auswärtserfolg Von Maik Stönner | 27.08.2022, 09:30 Uhr

Nach einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage ist die U23 des SV Meppen voll in der Landesliga angekommen. Was der Mannschaft von Trainer Tobias Bartels noch fehlt, ist der erste Sieg in der Ferne. Der soll am Sonntag bei Falke Steinfeld folgen.