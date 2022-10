Die U 17 des JLZ Emsland hat bereits gegen Union Berlin gespielt - jetzt muss die U 19 zum Duell in die Hauptstadt reisen. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down U 17 im Kellerduell gefordert Jugendfußball: Holt U 19 des JLZ Emsland in Berlin den nächsten Sieg? Von Sven Stahmann | 07.10.2022, 12:00 Uhr

Drei Auswärtsspiele für das JLZ Emsland am Wochenende: Nur die U 16 darf zu Hause gegen Hannover ran. Die U 19 muss in die Hauptstadt reisen, die U 17 nach Thüringen. Die C-Junioren spielen in Bremerhaven.