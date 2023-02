Auch Olympia Laxten um Kapitän Peter Marx (links) und die SF Schwefingen sind in der Fußball-Bezirksliga wieder im Einsatz. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Vier Nachholspiele an diesem Sonntag In der Fußball-Bezirksliga wird an den letzten Stellschrauben gedreht Von Jonathan Lübbers | 23.02.2023, 16:50 Uhr

Die Fußball-Bezirksliga kehrt am Wochenende nach zweieinhalb monatiger Unterbrechung aus der Winterpause zurück. Sechs emsländische Teams sind am Wochenende in vier Nachholspielen im Einsatz.