Die C-Junioren gewannen gegen den JFV Bremerhaven deutlich mit 4:1. Foto: Lars Schröer up-down up-down C-Junioren gewinnen deutlich 3:3 beim HSV: B-Jugend des JLZ Emsland mit „Wahnsinns-Leistung“ Von Sven Stahmann | 13.09.2022, 08:53 Uhr

Während die Fußball-A-Jugend bereits pausierte, musste die B-Jugend des JLZ Emsland noch mal ran: In Hamburg erkämpften sich die Bundesligisten ein Remis. Die C-Junioren gewannen hingegen deutlich. So schlugen sich die Junioren-Teams aus dem Emsland am vergangenen Wochenende.