20:22 bei Empor Rostock DHB-Pokal: HSG Nordhorn-Lingen nach Runde eins draußen Von Frank Hartlef | 29.08.2022, 22:10 Uhr

Rostock ist kein gutes Pflaster für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen: Sie sind in der 1. Runde im DHB-Pokalwettbewerb am HC Empor gescheitert. Das Zwei-Städte-Team unterlag dem Zweitliga-Rivalen am Montagabend mit 20:22 (10:10).