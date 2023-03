Anna Lechowicz vom TuS Haren. Foto: Christian Kuhl up-down up-down Nele Heymann nicht am Start Starke Frauenteams bei Crosslauf-Landesmeisterschaft in Lingen Von Ingmar Krannich | 13.03.2023, 11:04 Uhr

Dem Wintereinbruch getrotzt haben am Sonntag die Teilnehmer der Crosslauf-Landesmeisterschaften. In der Teamwertung und in mehreren Altersklassen nutzte das Emsland in Lingen seinen „Heimvorteil“. Nele Heymann musste auf ihren Start verzichten.