Landesliga am Freitag Im Liveticker: BW Papenburg empfängt zum Auftakt Vorwärts Nordhorn Von Sportredaktion | 03.08.2023, 12:20 Uhr BW Papenburg um Kapitän Eric Bruns empfängt am Freitagabend Vorwärts Nordhorn. Archivfoto: Picturepower/Werner Scholz

Fußball-Landesligist BW Papenburg startet am Freitag, 4. August 2023, um 20 Uhr mit einem Heimspiel in die neue Saison. Der Oberliga-Absteiger empfängt zum Auftakt Aufsteiger SV Vorwärts Nordhorn. Wir berichten an dieser Stelle im Liveticker von der Partie.