Seit dem 1. April dieses Jahres ist Mathias Kramer als Sportsoldat tätig. Archivfoto: Moritz Wieser Beim European Grand Prix in Lilleshall Bogenschießen: Emsländer Mathias Kramer holt Team-Gold in England Von Dieter Kremer | 14.04.2023, 12:18 Uhr

Goldmedaille am Osterwochenende: Der emsländische Bogenschütze Mathias Kramer hat am vergangenen Wochenende mit dem deutschen Team in England triumphiert.