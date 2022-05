Lebensversicherung im Tor: Benjamin Gommert. FOTO: Dieter Kremer Friesoythe, Biene und Ex-Meppen-Keeper Blau-Weiß Papenburg träumt vom Aufstieg: Worauf es nun ankommt Von Dieter Kremer | 11.05.2022, 17:10 Uhr

Um in die Fußball-Oberliga aufzusteigen, fusionierten Amisia und Germania Papenburg 1994 zu Blau-Weiß Papenburg. Nun ist der Verein so nahe dran wie noch nie. Trainer Alo Weusthof über das Restprogramm und seine Erwartungen an Ex-Meppen-Torwart Benjamin Gommert.