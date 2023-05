Zwei Mannschaften des JLZ Emsland waren am Wochenende gefordert. Foto: Picturepower up-down up-down Defensive bleibt Sorgenkind von Olympia Laxtens A-Junioren Bittere Niederlage für C-Junioren des JLZ Emsland Von Sportredaktion | 02.05.2023, 10:00 Uhr

Das war kein guter Nachmittag für die C-Junioren des JLZ Emsland: Ihre 1:0-Führung gegen SC Eichede haben sie am Samstag (29. April) in der Abstiegsrunde der Regionalliga nicht über die Zeit gebracht. In der Nachspielzeit mussten sie sich mit 1:2 geschlagen geben.