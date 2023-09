Biene im Flow: Bei der Mannschaft vom Biener Busch läuft es bisher in dieser Spielzeit. In der Liga noch ohne Niederlage, setzte sich die Mannschaft von Trainer Henning Schmidt im Bezirkspokal mit 4:1 bei Bezirksligist SG Freren durch und steht nun im Achtelfinale. Die Tore erzielten Tim Feldhaus (1.), David Elfert (33.), Michael Bünker (77.) und Dennis Tengen (83.). Den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer markierte Frerens Moritz Reinermann kurz vor der Pause (44.). Damit ist Biene der letzte verbliebene Verein in diesem Wettbewerb, weil Bezirksligist ASV Altenlingen sein Heimspiel gegen den klassenhöheren SV Vorwärts Nordhorn mit 0:1 verlor.

Fernduell um Platz eins

Im Ligaalltag kann die Schmidt-Elf ihren Lauf nun fortsetzen. Die zweitplatzierten Biener empfangen am Sonntag, 10. September 2023, um 15 Uhr den TuS Esens (live im Ticker). Während zeitgleich Tabellenführer SV Wilhelmshaven beim SV Holdorf zu Gast und der Vierte SV Bevern Viktoria Gesmold zu Hause begrüßen, spielt der auf Rang drei stehende SC BW Papenburg am gleichen Tag erst um 18 Uhr. Das Team von Trainer Maik Stolzenberger reist zu GW Firrel.

Oben dranbleiben: In der Oberliga steht die Reserve des SV Meppen nach einem starken Start auf dem fünften Tabellenplatz. Der Aufsteiger holte aus den ersten fünf Spielen acht Punkte und gewann zuletzt deutlich mit 4:1 gegen den Rotenburger SV. Nun ist die Mannschaft von SVM-Trainer Tobias Bartels am Sonntag, 10. September 2023, um 15 Uhr beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder zu Gast.

Spitzenspiel: In der Bezirksliga kommt es am Sonntag, 10. September 2023, um 15 Uhr (live im Ticker) zu einem Spitzenspiel zwischen dem VfL Emslage und den Sportfreunden aus Schwefingen. Als Aufsteiger stark in die Saison gestartet, kann Emslage bei einem Patzer des Tabellenführers SC Spelle-Venhaus II (Freitag, 8. September 2023, 20 Uhr beim SV Surwold zu Gast) mit einem Sieg überholen. In weiteren direkten emsländischen Duellen trifft Concordia Emsbüren auf Olympia Laxten und Sparta Werlte auf Altenlingen (beide Sonntag, 10. September 2023, um 15 Uhr).

Oben gegen unten: Der SV Lengerich-Handrup - derzeit Tabellenzweiter - spielt am Sonntag, 10. September 2023, um 15 Uhr gegen den SV Raspo Lathen - derzeit Tabellenschlusslicht. Die Favoritenrolle dürfte klar auf Seiten der Gastgeber liegen. Zu einem Mittelfelduell kommt zwischen dem SV Adler Messingen und dem SV Bokeloh (Sonntag, 10. September 2023, 15 Uhr, live im Ticker).