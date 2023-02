Mario Neumann (rechts) führte den SV Meppen als Co-Trainer von Christian Neidhart zurück in den Profifußball. Jetzt ist er Coach des VfL Oythe. Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down Pflichtspiel-Jahr-Start gegen Oythe Ehemaliger Co-Trainer des SV Meppen als Trainer zu Gast in Biene Von Maik Stönner | 25.02.2023, 07:40 Uhr

Bereits eine Woche vor dem eigentlichen Jahresauftakt der Landesliga startet Spitzenreiter SV Holthausen Biene wieder in den Ligaalltag. Im Nachholspiel empfängt die Elf von Trainer Wolfgang Schütte am Sonntag um 14 Uhr den VfL Oythe am Biener Busch.