Amateurfußball-Highlights im Emsland Biene nutzt Patzer nicht, Meppen II erlebt Nachmittag zum Vergessen Von Christoph Schillingmann, Jonathan Lübbers, Jakob Josch und Marius Keiser | 10.09.2023, 20:36 Uhr Über ein 0:0 kam der SV Holthausen/Biene gegen den TuS Esens nicht hinaus. Foto: Lars Schröer up-down up-down

In der Fußball-Landesliga hat der SV Holthausen/Biene den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft vom Biener Busch nutzte den Patzer von Tabellenführer SV Wilhlemshaven nicht aus (2:2 beim SV Holdorf) und kam gegen den TuS Esens nicht über ein 0:0 hinaus. Einen Nachmittag zum Vergessen erlebte die U23 des SV Meppen in der Oberliga.