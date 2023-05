Bevor es für Holthausen Biene ins Duell gegen SV Meppen II geht, muss erst der SV Bad Rothenfelde bezwungen werden. Foto: Picturepower up-down up-down Landesliga-Spitzenreiter auswärts gefordert Biene gegen Rothenfelde: Trainer erwartet enge Partie Von Maik Stönner | 19.05.2023, 18:00 Uhr

Zwei Wochen vor dem entscheidenden Duell mit der U23 des SV Meppen in der Hänsch-Arena ist Landesliga-Spitzenreiter SV Holthausen Biene am Sonntag, 21. Mai, um 15 Uhr beim SV Bad Rothenfelde gefordert. Auf der Zielgeraden der Saison zählen für die Elf von Trainer Wolfgang Schütte nur noch Siege, um den Aufstieg weiterhin in der eigenen Hand zu haben.