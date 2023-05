Gestrauchelt: Ein Punkt hätte der SV Alemannia Salzbergen gereicht, um den Klassenerhalt fix zu machen, doch die Mannschaft unterlag im Kellerduell dem Neuenhaus 0:1. Foto: Lars Schröer up-down up-down Freren siegt deutlich über Surwold Bezirksliga: Salzbergen muss weiter zittern Von Jonathan Lübbers | 29.05.2023, 19:01 Uhr

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga wird sich am letzten Spieltag entscheiden. Die zweite Mannschaft des SC Spelle-Venhaus konnte am Wochenende, dem vorletzten Spieltag der Saison, nicht entscheidend in die Geschehnisse im Tabellenkeller eingreifen.