B-Juniorinnen starten mit Remis Dritter Sieg im dritten Regionalligaspiel für die B-Jugend des SV Meppen Trainiert die U17 des SV Meppen: Lucas Beniermann.

Fehlstart in der B-Juniorinnen Bundesliga Nord/Nordost für den SV Meppen: Eine 2:0-Pausenführung reichte am 1. Spieltag nicht zum erhofften Sieg. Die männliche U17 baute in der Regionalliga ihre makellose Serie aus.