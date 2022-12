Alexander Genz von der B-Jugend des JLZ hielt nicht nur einen Strafstoß. Foto: Picturepower up-down up-down Alexander Genz hält Strafstoß JLZ Emsland: B-Jugend holt Punkt gegen Werder Bremen Von Dieter Kremer | 05.12.2022, 16:55 Uhr

Punkt in der Bundesliga, ein Halbfinaleinzug, eine Niederlage und zwei Spielausfälle. So lautete am Wochenende im Jugendfußball die Ausbeute der ranghöchsten Teams aus dem Emsland.