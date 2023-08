Jugendturnier in Varenrode Autohaus-Knieper-Cup für U-12-Fußballer wartet mit Neuerung auf Von Sportredaktion | 23.08.2023, 16:00 Uhr Acht U-12-Mannschaften spielen beim Auothaus-Knieper-Cup in Varenrode den Turniersieger untereinander aus. Symbolfoto: imago/Deutzmann up-down up-down

Der SV Schwarz-Weiß Varenrode veranstaltet am Sonntag, 3. September 2023, ab 10.45 Uhr bereits zum sechsten Mal den Autohaus-Knieper-Cup. Das Jugendfußballturnier für U-12-Mannschaften wartet in Varenrode in diesem Jahr allerdings mit einer Neuerung auf.