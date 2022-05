Am Sonntag gegen TV Großwallstadt 2. Handball-Bundesliga: Aufstiegs-Rechnung der HSG gilt noch Von Frank Hartlef | 20.05.2022, 17:30 Uhr

Trotz der 24:26-Niederlage in Eisenach, an der Situation der HSG Nordhorn-Lingen hat sich im Vergleich zur Vorwoche nichts geändert: Gewinnt der Tabellendritte (42:24 Punkte) seine restlichen fünf Spiele, hat er Platz zwei in der Abschlusstabelle der 2. Bundesliga sicher – und damit auch die Rückkehr in die höchste nationale Handball-Spielklasse.