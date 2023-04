Voller Einsatz: Der SV Bokeloh ist das Überraschungsteam der Kreisliga, hat als Tabellendritter nun sogar die Chance auf den Sprung in die Bezirksliga. Foto: Werner Scholz/Picturepower up-down up-down Überraschungsteam der Kreisliga Aufsteiger Bokeloh empfängt Tabellenführer Emsbüren Von Jonathan Lübbers | 14.04.2023, 10:00 Uhr

Der SV Bokeloh ist die positive Überraschung in der Fußball-Kreisliga. Als Aufsteiger schloss das Team die reguläre Saison auf dem dritten Tabellenplatz der Staffel B ab und qualifizierte sich so für die Aufstiegsrunde. In dieser hat das Team nun sogar als Tabellendritter noch Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga.