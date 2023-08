Wo gespielt wird und wer Gegner ist American Football: Zweites Heimspiel für Emsland United steht an Von Dieter Kremer | 17.08.2023, 11:39 Uhr Ihr fünftes Saisonspiel bestreiten die United-Footballer. Foto: Lars Schröer up-down up-down

Während die NFL noch in der Vorbereitung steckt, läuft in der Region bereits die Saison im American Football. Das Team von Emsland United bestreitet am Wochenende ein Heimspiel.