Tobias Bartels darf mit Meppen II wieder zuhause antreten.

In die Spur kommen und zumindest wieder punkten – das ist am Wochenende das Ziel von Fußball-Oberligist SV Meppen II. In der Landesliga reist der SV Holthausen Biene zum Topspiel, während BW Papenburg nach zwei Heimunentschieden gegen den früheren Werlte-Coach drei Punkte bejubeln will.