Fußball-Bezirksliga III Absteiger Sparta Werlte gespannt auf Aufsteiger Haselünner SV Von Jonathan Lübbers | 05.08.2022, 05:38 Uhr

Die in diesem Jahr äußerst kurze Sommerpause in der Fußball-Bezirksliga hat ein Ende. Knapp zwei Monate nach dem letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit steht am Wochenende der erste Spieltag der neuen Saison 2022/23 an.