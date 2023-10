Zwei Teams fahren nach Hamburg B-Jugend des NLZ Emsland: Der Trainer erwartet einen Charaktertest Von Dieter Kremer | 12.10.2023, 17:00 Uhr Für Amin Muja und die A-Jugend geht es zum FC. St. Pauli. Foto: Werner Scholz up-down up-down

Auf gegnerischen Plätzen müssen sich die ranghöchsten Jugendfußballmannschaften aus dem Emsland am Wochenende beweisen. Meppens A-Jugend auf St. Pauli, die U17 ebenfalls in Hamburg und die B-Juniorinnen in Ostfriesland.