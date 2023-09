Auch die B-Jugend mit Heimspiel A-Jugend des SV Meppen empfängt den Bundesliga-Tabellenführer Von Dieter Kremer | 22.09.2023, 14:30 Uhr Janis Hagemann (r.) spielt mit der A-Jugend gegen Hertha. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Im fünften Anlauf haben die A-Jugend-Fußballer des SV Meppen ihren ersten Sieg in dieser Bundesligasaison geschafft. Vor den eigenen Fans wollen sie am Sonntag nachlagen. Auch die U-17-Kicker treten daheim an, während die B-Juniorinnen des SVM eine Länderspielpause pausieren.