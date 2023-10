Meppens A-Jugend lag am Samstag gegen Union Berlin in Front. Nach einer Ecke von Amin Muja legte Finn Cramer den Ball vom langen Pfosten nochmal in die Mitte, wo der einlaufende Janis Hagemann per Kopf die Führung besorgte (29.). Kurz vor der Pause fast sogar das 2:0, doch Cramers gewaltiger Volleyschuss aus 18 Metern wurde von Union-Keeper Jaden Rodtnick aus dem Winkel gefischt (43.). Nach dem Wechsel startete die Heimelf besser, schluckte aber nach einem Konter den Ausgleich durch Christopher Ackermann (52.). Dieses Tor ärgerte Coach Carsten Stammermann sehr. „Wir haben vorne eine gute Einschussmöglichkeit, brechen die Aktion ab, dann liegt einer von unseren Spielern am Boden, und wir schlagen den Ball nicht ins Aus – bekommen dadurch den Konter.“ Trotzdem fiel sein Fazit positiv aus. „Die Jungs haben sich den Punkt heute verdient – jeder weiß, wie schwer es gegen solche Mannschaften ist!“

B-Jugend des NLZ Emsland Tabellenführer

Nicht zu stoppen ist die B-Jugend des NLZ Emsland in der Regionalliga Nord. Nach sechs Spielen sind sei verlustpunktfreier Tabellenführer der Regionalliga Nord. Wie schon mehrfach in der laufenden Saison, gelang es den Emsländern auch bei Werder Bremen II einen Rückstand in einen Sieg zu drehen. Nach einer schwachen Anfangsphase der Gäste führten die Bremer nach 23 Minuten mit 2:0. Noch vor der Pause war es Aize Wema, der mit einem Doppelschlag für den Ausgleich sorgte. Für die 3:2-Führung zeigte sich der eingewechselte Osman Gillmeister verantwortlich. In einer Drangphase der Bremer erzielte Philipp Heinle das spielentscheidende 4:2. „Ich ziehe meinen Hut vor den Jungs für diese Comeback-Qualitäten. Das war bereits die dritte Partie, die wir in dieser jungen Saison gedreht haben. Das ist sensationell. Dennoch müssen wir einen Weg finden, besser in die Spiele zu kommen.“

HSV schlägt B-Juniorinnen des SV Meppen

Dagegen bleiben die B-Juniorinnen des SV Meppen weiter sieglos. Eine 0:1-Heimniederlage gab es am Samstag vor 50 Zuschauern gegen Tabellenführer Hamburger SV. Torfrau Johanna Meyer ging auf dem Kunstrasen in Herzlake bei einem Pass von der eigenen Grundlinie beherzt dazwischen, doch die scharf geschossene Flanke aus kurzer Distanz prallte vom Knie zum 0:1 ins eigene Tor. Trotzdem herrscht Optimismus. „Wir blicken aber positiv nach vorne, denn mit der Einstellung, der Leidenschaft und der kämpferischen Leistung, gerade in der zweiten Halbzeit fahren wir am nächsten Wochenende sehr selbstbewusst und optimistisch zum Auswärtsspiel zur Viktoria nach Berlin.“