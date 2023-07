Freut sich auf das Rennen vor heimischer Kulisse: Fabian Wachs. Foto: MSC Werlte up-down up-down 23-Jähriger beim EM-Finale dabei Lokalmatador Wachs startet beim 51. Flutlicht-Grasbahnrennen in Werlte Von Christoph Schillingmann | 21.07.2023, 17:25 Uhr

Mit dem 51. ADAC Flutlicht-Grasbahnrennen wartet der Motorsportclub (MSC) Hümmling Werlte am Samstag, 22. Juli 2023, mit einem echten Highlight auf. In der Hümmling-Arena in Werlte steigt am Samstagabend das EM-Finale Solo. Und mit dabei ist mit Fabian Wachs ein Fahrer vom gastgebenden MSC aus Werlte.