Um 15 Uhr fällt der erste Startschuss beim Bambinilauf. Die Hauptläufe über fünf und zehn Kilometer beginnen um 17.55 Uhr bzw. 18.50 Uhr. Die Strecke führt wie gewohnt durch die Meppener Innenstadt.

Die Onlineanmeldung zum 36. Meppener Sparkassen Citylauf ist inzwischen geschlossen. Nachmeldungen sind am Freitag (1. September) zwischen 15 und 17 Uhr in der Geschäftsstelle des TV Meppen (Lingener Straße 65) oder am Tag der Veranstaltung bis 45 Minuten vor dem Start des jeweiligen Wettbewerbes möglich.

Im Vorjahr hatte der Meppener Citylauf ein erfolgreiches Comeback gefeiert. 2516 Starter wurden registriert. Coronabedingt hatte der bislang letzte 2019 stattgefunden. 1500 Sportlerinnen und Sportler nahmen teil. Danach fiel die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie aus.

Geplant, organisiert und umgesetzt wird der Citylauf vom TV Meppen und dem SV Union Meppen in Kooperation mit der Sparkasse. Seit 1986 gibt es den Meppener Citylauf.