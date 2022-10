„Das war eine sehr intensive Begegnung“, erklärte HSG-Trainer Heiner Bültmann nach dem Abpfiff der spannenden Begegnung. Ihm hatte allerdings nicht alles gefallen, was er vor dem Punktspielstart am 1. September gegen die Wölfe aus Rimpar gesehen hatte. Vor allem in der Abwehr wirkte der Gastgeber am Freitagabend nicht konsequent genug. Er kam oft einen Schritt zu spät. Auch das Rückzugsverhalten stimmte nicht immer, wie Gegentore durch die schnelle Mitte oder bei Gegenstößen zeigten. „Wir waren nicht so aufmerksam“, sagte Bültmann. Als Erklärung verwies er auf zwei intensive Einheiten am Donnerstag.

Besser lief es dagegen im Angriff. „Da haben wir viele gute Lösungen gefunden“, stellte Bültmann fest. Sein Team spielte die Aktionen gut zu Ende. Gefährlichste Torschützen waren Nicky Verjans (12/2), Jens Wiese (7) und Paul Trodler (4).

Dormagen hatte zur Pause noch geführt und erwies sich als der erwartet starke Gegner. Immerhin hat der Gast in der Vorbereitung gegen den Zweitliga-Favoriten Großwallstadt gewonnen.