Der in diesem Jahr 60 Jahre alt werdende Motorradsportclub Hümmling Werlte verspricht in der Gourmetsprache das Filetstück des internationalen Bahnmotorradsports. Im letzten Jahr kamen rund 5000 Zuschauer trotz massiver Regenfälle in der Nacht vor dem Rennen und in den Vormittagsstunden des Renntages. Das Fahrerfeld war allererste Sahne. „Dieses Jahr wird es noch besser sein als 2012, als wir durch die Vorgaben Europameisterschaftsfinale Seitenwagen und EM-Halbfinale Internationale A-Lizenzklasse Solo die Fahrer nehmen mussten, die sich für die Prädikatsläufe qualifiziert hatten“, erklärt Hukelmann, warum das Feld der Solisten noch stärker besetzt ist. „In diesem Jahr haben wir das Feld der internationalen Soloklasse 500 Kubikzentimeter selbst zusammengestellt und auf absolutes Weltklasseformat Wert gelegt.“

Seit drei Wochen treffen sich täglich in den späten Nachmittagsstunden ganze Heerscharen von weiblichen und männlichen Clubmitgliedern, um das große Clubhaus auf Vordermann zu bringen oder die Bahn an der Rastdorfer Straße für das große Motorradsportevent vorzubereiten. „Wir waren selten mit unserer Organisation so weit fortgeschritten wie in diesem Jahr. Das ist beruhigend und schont die Nerven aller Beteiligten“, sagt der Rennleiter.

Das verpflichtete Fahrerfeld in den internationalen Lizenzklassen der Solisten und Seitenwagen ist kaum noch zu toppen. So werden beim MSC Werlte nicht nur die Lokalmatadoren Bernd Diener, Matthias Kröger und Newcomer Bernd Dinklage, sondern mit Jörg Tebbe vom MSC Dohren auch der zurzeit beste deutsche Stahlschuhartist der Einzelweltmeisterschaft ans Startband rollen. Aber auch der Gewinner des letzten Jahres Stephan Katt sowie der amtierende deutsche Vizeweltmeister Richard Speiser, Christian Hülshorst, Enrico Janoschka (D), Paul Cooper und Andrew Appleton (GB) sowie Jannick de Jong, Dirk Fabriek und Mark Stiekema (NL) werden für Nervenkitzel sorgen.

Schließlich steht für die Solisten in Werlte eine Menge auf dem Spiel, denn die Zentrale in München hat kurzfristig die Wertung zum ADAC-Goldhelm, die höchste Auszeichnung des ADAC im Bahnsport, nach Werlte vergeben. „Der Goldhelm hat einen Wert von rund 4500 Euro“, sagt Hukelmann.

Auch die Fans der Gespannklasse dürfen sich freuen. Hier werden die dreifachen Europameister William Matthijssen/Nathalie Stellingwerf (NL) mit den mehrfachen Deutschen und Europameistern Karl Keil/Berit Tralau, mit den amtierenden Vizeeuropameistern Markus Venus/Markus Heiß (D), mit den Niederländern Mark Detz/Bonita van Dijk sowie mit den französischen Meistern Christophe Grenier/ Gerben Sanders um den Sieg kämpfen. Auf den amtierenden deutschen Europameister Tommy Kunert verzichtet der MSC Werlte, weil das Gespann nicht in das „Gehaltsgefüge“ des Clubs passt.

Karten kosten in diesem Jahr 17 Euro für Erwachsene. Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt. Jugendliche von elf bis 16 Jahren sowie Schwerbehinderte mit Ausweis zahlen 8 Euro. Training ab 13 Uhr; Fahrervorstellung: 18 Uhr; Rennbeginn: 18.30 Uhr.

Weitere Informationen: www.msc-werlte.de und www.speedway.org