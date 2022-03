Erleichterung bei Torben Lange nach seinem Siegtor. FOTO: Dieter Kremer Weusthof-Elf biegt Rückstand um 2:1 in Westrhauderfehn: Blau-Weiß Papenburg erreicht Aufstiegsrunde Von Dieter Kremer | 20.03.2022, 17:50 Uhr

Die Fußballer vom SC Blau-Weiß 94 Papenburg haben in der Landesliga den vorzeitigen Klassenerhalt geschafft. Durch einen 2:1-Sieg bei TuRa 07 Westrhauderfehn zog das Team am Sonntag in die Aufstiegsrunde ein. Stürmer Torben Lange schoss in der Nachspielzeit das Siegtor.