HSG-Rückraumspieler Markus Stegefelt. FOTO: Picturepower/Scholz Vier Wochen ohne Wettkampf Zwangspause der HSG Nordhorn-Lingen endet in Bietigheim Von Holger Wilkens | 30.03.2022, 06:07 Uhr

Zwei Anläufe haben die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen in den vergangenen vier Wochen genommen, zwei Mal ist ein Punktspiel in der 2. Liga kurzfristig jeweils wegen Coronafällen beim Gegner abgesetzt worden. Am Dienstag nun hat sich die Mannschaft wieder auf den Weg gemacht, immerhin steht dem Duell bei der SG BBM Bietigheim am Mittwoch (19 Uhr) diesmal nichts im Wege.