Jaime Fernandez ist nicht mehr dabei. Foto: Picturepower up-down up-down Freitagabend bei Zaporizhzhia Ritterbach und Firnhaber debütieren für HSG Nordhorn-Lingen Von Frank Hartlef | 17.03.2023, 07:20 Uhr

Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen müssen am Freitag in Düsseldorf gegen HK Motor Zaporizhzhia (19.30 Uhr) erstmals ohne ihren in dieser Zweitliga-Saison zweitbesten Torschützen auskommen.