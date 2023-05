Johannes Wasielewski siegte mit der HSG in der Emslandarena. Foto: Picturepower up-down up-down 2215 Zuschauer in Emslandarena 28:21 – HSG tut sich gegen Konstanz lange Zeit sehr schwer Von Frank Hartlef | 21.05.2023, 08:10 Uhr

Die HSG Nordhorn-Lingen hatte mit der HSG Konstanz einige Mühe. Am Ende aber setzte sich das Team von Trainer Daniel Kubes am Sonnabend in Lingen gegen den Tabellen-17. der 2. Handball-Bundesliga mit 28:21(13:12) zwar deutlich durch.