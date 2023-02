Julian Possehl (r.) traf auf seine künftigen Kollegen. Im Sommer wechselt er nach Dresden. Foto: Picturepower up-down up-down 31:28 in der 2. Handball-Bundesliga HSG Nordhorn-Lingen siegt in Emslandarena gegen HC Elbflorenz Von Dieter Kremer | 22.02.2023, 21:14 Uhr

Vierter Sieg in Folge im Jahr 2023: Die Handballer von Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen haben am Mittwochabend in der Emslandarena gegen den HC Elbflorenz Dresden gewonnen.