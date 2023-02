Julian Possehl (r.) verlässt die HSG Nordhorn-Lingen am Saisonende. Foto: Picturepower up-down up-down Mittwochabend um 19.30 Uhr HSG spielt in der Emslandarena gegen den künftigen Possehl-Verein Von Dieter Kremer | 22.02.2023, 09:04 Uhr

In der nächsten Saison spielt er für den HC Elbflorenz. Am Mittwochabend tritt Julian Possehl vom Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen zum letzten Mal gegen seinen künftigen Verein an. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Emslandarena in Lingen.