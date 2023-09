Die Länderspielpause bei den Frauen ist vorbei. Zwei Wochen nach der 0:2-Niederlage in Ingolstadt sind die Meppenerinnen wieder gefordert. Zum ersten Zweitliga-Heimspiel von Aufsteiger HSV gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) kamen 1087 Zuschauer. Die zweite Partie vor eigener Kulisse gegen den FC Ingolstadt (0:1) verfolgten vor Ort 150 Fans.

Bakhuis: Nur 15 Minuten Feuer in Ingolstadt

Zuletzt blieb der SVM dreimal in Folge sieglos und ohne eigenen Treffer. Vor der Partie in Ingolstadt verabschiedete sich das Team gegen Bundesligist Bayer Leverkusen mit 0:3 aus dem DFB-Pokal und trennte sich eine Woche zuvor torlos von Borussia Mönchengladbach. Trainerin Carin Bakhuis muss vor allem in der Offensive Lösungen finden. „Eigentlich war nur in den letzten 15 Minuten Feuer drin“, analysierte die 33-Jährige nach dem Ingolstadt-Spiel. Die Stürmerinnen Kornelia Grosicka und Vildan Kardesler hatten nur einen echten Abschluss verzeichnen können, wobei Kardesler auch noch im Abseits stand.

Hamburger SV nach elf Jahren zurück

Die Hanseatinnen meldeten sich in diesem Jahr nach elf Jahren Abstinenz auf der bundesweiten Bühne im Frauenfußball zurück. Das Team von Ex-HSV-Trainer Lewe Timm setzte sich als Regionalliga-Meister in zwei Partien gegen Nordost-Titelträger FC Viktoria 1899 Berlin durch. Im Jahr zuvor hatte der HSV die Rückkehr in die 2. Liga noch in zwei Duellen gegen die zweite Mannschaft des 1. FFC Turbine Potsdam verpasst.

Aufstiegstrainer Lewe Timm musste gehen

Nach dem Aufstieg trennte sich der HSV von Timm und installierte dessen Assistenten Marwin Bolz als neuen Chefcoach. „Marwin passt perfekt zu unserer Philosophie, nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld junge und talentierte Kräfte zu fördern und zu fordern“, teilte der Klub mit.

HSV zog sich 2012 aus Frauen-Bundesliga zurück

Mit dem HSV kehrt ein große Name in die 2. Liga zurück. Aus finanziellen Gründen hatte sich der Verein 2012 aus der Frauen-Bundesliga zurückgezogen und war seitdem in der Regionalliga Nord sowie für drei Spielzeiten sogar in der Oberliga Hamburg an den Start gegangen.