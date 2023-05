Die Piloten des Gastgebers MSC Rütenbrock sind Favoriten beim Autocross-Rennen am Pfingstsonntag. Foto: Picturepower up-down up-down MSC Rütenbrock erwartet 5000 Zuschauer 150 Fahrer bei Autocross-Rennen am Pfingstsonntag am Start Von Sportredaktion | 26.05.2023, 09:00 Uhr

An die 5000 Zuschauer erwartet der Motorsportclub Rütenbrock auch dieses Jahr zum internationalen Autocross-Rennen auf dem Casper-Gerd-Ring in Haren. 150 Fahrer haben für das Rennen am Pfingstsonntag gemeldet.